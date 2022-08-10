İstanbul'daki AKP'li belediyelerde işçilere yüzde 80 zam açıklaması

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında belediye başkanları Sarıyer'in mahallelerini ziyaret etti. Ziyaret öncesi açıkalama yapan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere 30.06.2022'deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı" dedi.

Belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı

Açıklama şöyle:

"Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamamasına rağmen iş yerlerimizde çalışan işçi kardeşlerimizin geciken toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı neticesinde, MİKSEN'in teklifi doğrultusunda belediye şirketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere 30.06.2022'deki ücretlerine şirketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 oranında zam yapılması kararlaştırıldı."