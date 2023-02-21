İstanbul'daki 1,2 milyon binanın yüzde 98'i yığma ve betonarme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, İstanbul'daki bina envanterini paylaşarak, kentteki yaklaşık 1,2 milyon binanın yüzde 98'inin yığma ve betonarme olduğunu söyledi.

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, Twitter hesabından İstanbul'daki binalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da, yaklaşık 1,2 milyon bina (bağımsız bölüm/hane değil) var şu an için. yüzde 98'i, yığma ve betonarme. 1980 öncesi 260.000, 80-2000 arası 550.000 ve 360.000'i de 2000 yılı sonrası inşa edilmiş. Esas mesele, deprem güvenli olmayan binaların güçlendirilmesi/dönüşümü."

İstanbul'da, yaklaşık 1,2 milyon bina (bağımsız bölüm/hane değil) var şu an için. % 98 'i, yığma ve betonarme. 1980 öncesi 260.000, 80-2000 arası 550.000 ve 360.000'i de 2000 yılı sonrası inşaa edilmiş. Esas mesele, deprem güvenli olmayan binaların güçlendirilmesi/dönüşümü. pic.twitter.com/Bk0v9beQJ4 — Kemal Duran (@kemald_deprem) February 20, 2023

Duran, "Bu arada, depremden etkilenen 10 ilimizdeki toplam bina sayısını, net olarak hâlâ öğrenemedik" diye ekledi.