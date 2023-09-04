İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kamyon, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı.

Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor. (AA)