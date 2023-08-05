İstanbul Ayazağa'da inşaat alanında binaların olduğu noktada çökme meydana geldi.
TRT Haber'in verdiği bilgiye göre, çevredeki 8 bina boşaltıldı.
Belediye ekipleri inşaat alanındaki suyu tahliye ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
İstanbul'da yol çöktü: 8 bina boşaltıldı
Ayazağa'da inşaat alanında binaların olduğu noktada çökme meydana geldi.
Haber Merkezi
İstanbul Ayazağa'da inşaat alanında binaların olduğu noktada çökme meydana geldi.
TRT Haber'in verdiği bilgiye göre, çevredeki 8 bina boşaltıldı.
Belediye ekipleri inşaat alanındaki suyu tahliye ediyor.