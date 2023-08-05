İstanbul'da yol çöktü: 8 bina boşaltıldı

Ayazağa'da inşaat alanında binaların olduğu noktada çökme meydana geldi.

Haber Merkezi

İstanbul Ayazağa'da inşaat alanında binaların olduğu noktada çökme meydana geldi.

TRT Haber'in verdiği bilgiye göre, çevredeki 8 bina boşaltıldı.

Belediye ekipleri inşaat alanındaki suyu tahliye ediyor.

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