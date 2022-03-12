İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı

İstanbul'da son birkaç gündür hafif seyreden kar yağışı bu akşam itibariyle etkisini şiddetlendirdi. Kenti beyaz bir tabaka kaplamış durumda.

Kent beyazlara büründü.

Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) göre yağışın Anadolu Yakası'nda 30-50 santimetre, Boğaz çevresi ve güney kısımlarda 15-30 santimetre civarında olması bekleniyor. Büyükçekmece ve Beylikdüzü hattında da yoğun kar yağışının etkili olacağının ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşalrı bu akşam için trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. İmamoğlu, dışarı çıkmak durumunda kalanlara toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önerdi.