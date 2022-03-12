İmamoğlu: Beklenen yoğun kar yağışı İstanbul’a girdi 1-1,5 saate etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden giriş yaptığını, 1-1,5 saat içinde kentin tamamında yağışın etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul'daki kar çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, kentte yaklaşık 10 bin personel, 2 binin üzerinde araç ile çalışma yürüttüklerini belirtti. Belediye Başkanı, İBB tarafından yapılan çalışmalarda 53 bin 756 ton tuz, bin tona yakın da solüsyon kullanıldığını ekledi.

İmamoğlu, İstanbul'un en sert kışlarından birini yaşadığını belirterek, bu sabaha karşı eksi 4,4 ile son 30 yılın en soğuk derecesinin ölçüldüğünü söyledi.

İstanbul için beklenen yoğun kar yağışının kuzeyden il sınırlarına giriş yaptığını ekleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu geçireceğimiz 5 günlük kar yağışının dört günü kadar bir kar yağışı beklenen gündeyiz. Meteorolojideki uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle şu an beklediğimiz o yoğun kar yağışı aslında kuzeyden İstanbul'a girmiş durumda ve bu kar yağışı açıkçası kuzeydeki, Karadeniz kıyısındaki ilçe ve mahallelerimizde, köylerimizde kendisini göstermeye başladı. Bu 1-1,5 saat içinde İstanbul'un tamamına hakim hale gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok yoğun bir kar yağışı ki 5-6 saat, 7 saat, yani gece yarısına kadar bu kar yağışı yoğunluğunun da devam edeceği öngörülüyor."

Yağışın Anadolu Yakası'nda 30-50 santimetre, Boğaz çevresi ve güney kısımlarda 15-30 santimetre civarında olmasının beklendiğini aktaran İmamoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü hattında da yoğun kar yağışının etkili olacağının ifade edildiğini söyledi.

İstanbulluları bu akşam için trafiğe çıkmaktan kaçınmaları konusunda uyaran İmamoğlu, dışarı çıkakacak olanları toplu taşıma araçlarını kullanmaya yönlendirdi.