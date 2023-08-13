İstanbul'da yeni taksilere onay vermeyen Ulaştırma Bakanlığı 'trafik sorununu' gözetiyormuş

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da taksi sayısının artırılmamasına gerekçe olarak trafik sorununu gösterdi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 bine yakın dolmuşun taksiye dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan’a açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, iktidarın taksi artışı konusunda zorluk çıkardığı eleştirilerine karşılık şunları kaydetti:

“İstanbul’da toplu taşımada metrolar devreye girdi. Bu nedenle bazı toplu ulaşım araçları, eski fonksiyonunu kaybetti. Mesela dolmuşlar. Dolmuşların taksiye dönüşmesi kararı alındı. Bu kararı belediyeyle birlikte aldık. Bu dönüşümün bir kısmı gerçekleşti. Yaklaşık bin 700 dolmuş, taksiye dönüştü. 2 bine yakın dolmuşun da taksiye dönüşmesi için izin çıktı. Belediyenin bu süreci bir an önce bitirmesi gerekiyor. Bu süreç bittikten sonra İstanbul’un taksi ihtiyacını saptayıp yeni taksilerin hizmete girmesi sağlanır.”

'Neden dolmuşların dönüşümü bekleniyor?'

Uraloğlu, "Neden dolmuşların dönüşümü bekleniyor? Neden hemen yeni taksilere onay verilmiyor?” sorusuna, “Şehir trafiğinin durumunu dikkate almak gerekir. Bir plan çerçevesinde bunu yapmak gerekir” diye yanıt verdi.