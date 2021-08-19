İstanbul'da 'yeğenlerin şirketi'ne bir ihale daha

AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerine ait olan ve "yeğenlerin şirketi" olarak bilinen AS-TON Yapı Elemanları şirketi bir AKP'li belediyeden daha ihale aldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Bahçelievler Belediyesi'nin 14 Temmuz'da açtığı, beton parke taşı alımı ihalesi, Kandemir'in yeğenleri Ömer Kandemir'in ortağı olduğu AS-TON şirketine verildi.

Son olarak AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin 2,5 milyon TL'lik beton parke taşı alımı ihalesi, AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir'in yeğenlerinin şirketine verildi.

Daha önce de AKP’li Sancaktepe Belediyesi park yapım ve tadilatı için AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerinin şirketi AS-TON Yapı Elemanları Anonim Şirketi’ne 6 milyon 944 bin TL değerinde ihale verilmişti.