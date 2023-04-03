İstanbul'da yaşamanın maliyeti yoksulluk sınırından fazla

İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 31 bin 240 lira olan yoksulluk sınırını geçti.

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "İstanbul’da Yaşam Maliyeti" araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen senenin aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı. İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti geçtiğimiz aya göre 1225 lira daha artarak 31 bin 788 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş, mart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 590 liraya, yoksulluk sınırının ise 31 bin 240 liraya yükseldiğini bildirmişti. Verilere göre, dört kişilik bir aile için İstanbul'da yaşamanın maliyeti, yoksulluk sınırının üzerinde yer aldı.

Et fiyatları yüzde 20 arttı

Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü. Mart ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 86,14 olarak gerçekleşti.