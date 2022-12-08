İstanbul'da yalı bakan Rus sermayedar Marmaris'te yatına 27 milyon liralık yakıt doldurdu

Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait "Eclipse" adlı 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki altı katlı yata 27 milyon liralık akaryakıt ikmali yapıldı.

Yat Muğla'nın Marmaris ilçesinde, demirlemiş durumda. İlçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

İki gün sonra limandan ayrılacağı belirtilen yata, İzmir Aliağa'dan getirilen yaklaşık 30 tankerden 1 milyon 170 bin litre ÖTV ve KDV'li akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi. Yakıt ikmali için yaklaşık 27 milyon 225 bin lira ödeneceği kaydedildi.

İstanbul'da yalı bakıyor

Rus patron ayrıca geçtiğimiz gün Boğaz'a bakan yalıları gezmişti. Hürriyet'e çıkan habere göre, Abrahamoviç, Bebek semtinde güvenlik görevlileriyle birlikte satın almak için mülk gezerken görüntülendi.

Roman Abramoviç'in Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra İngiltere, Avrupa Birliği ve Kanada'nın yaptırımlarına maruz kalmıştı. Rus patron yaptırımlar nedeniyle on iki yıl yönettiği Chelsea futbol kulübünü 5,2 milyar dolara satmıştı.

Yaptırımları takiben Abrahamoviç'in lüks yatlarını acilen Türkiye sularına çekmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Şimdi Abramovich'in değeri bir milyar doları aşan dört lüks gemisi Türkiye açıklarında.

Abramoviç 14,5 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri.