İstanbul'da yakalanan IŞİD'linin Bağdadi'nin 'fikir hocası' olduğu iddia edildi

IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey sorumlulardan biri olduğu belirtilen "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod isimli Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai İstanbul'da yakalandı.

ANKA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aslen Iraklı olan ve bir aşiretin önde geleni olduğu ve IŞİD'de "sözde kadılık, eğitmenlik ve Adalet Bakanlığı" yaptığı belirlenen şüphelinin Türkiye'de olduğu istihbaratını aldıktan sonra şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 7 aylık çalışması sonucunda şüphelinin adresinin belirlendiği açıklanırken, Al Sumaidai'nin Türkiye'ye girdikten yaklaşık 7 ay sonra Sarıyer'de bulunan bir evde yaşadığı belirlendiği ve şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldüğü kaydedildi. Sarıyer'deki adrese düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak emniyete getirildi.

İstanbul'da ticaretle uğraşıyormuş

Al Sumaidai'nin tanınmamak için sakalını kesip, peruk ve gözlük takarak sokağa çıktığı, ailesinin aşiret bağlantıları aracılığıyla ticaretle uğraştığı ve IŞİD'in kuruluşundan itibaren üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü aktarıldı.

Şüpheli Ghazal Al Sumaidai'nin, IŞİD'in 3 kişilik sözde "Yürütme Komitesi" tarafından örgüt içerisinde önce "Kadı" yapıldığı, örgütün sözde mahkemelerine girip çıktığı, ardından "Kadıların Eğitimcisi" olarak atandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, örgüt içerisinde önce sözde eğitim bakanı olduğu, ardından sözde adalet bakanı olarak atandığı belirlendi. IŞİD'in "ideolojik beyni" olduğu ileri sürülen şüpheli Al Sumaidai'nin, ABD kuvvetlerince Suriye’nin Barisha bölgesinde öldürülen örgüt liderleri El Bağdadi ve Kureyşi'nin şeriat konularındaki fetva ve fikir hocası olduğu belirtildi. Irak'ta fedailerle dolaştığı değerlendirilen şüphelinin, verdiği talimatlarla çok sayıda insanın katledilmesinden sorumlu olduğu kaydedildi.

DNA için Irak makamlarına başvurulabilir

Öte yandan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin ailesinden DNA örnekleri alınması için Dışişleri Bakanlığı tarafından birtakım girişimlerde bulunabileceği de aktarıldı. İki ülke arasındaki diplomatik temasların ardından Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin asıl kimliği ve örgüt içindeki görevi tam olarak ortaya çıkacak. Sarıyer’de yakalandığı sırada üzerinde ele geçen dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallerin çözümüyle birlikte Türkiye içindeki faaliyetlerine ve eylem hedeflerine de ulaşılması tahmin ediliyor.

Adliyeye getirildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Al Sumaidai, sağlık kontrollerinin yapılması için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Al Sumaidai, yoğun güvenlik önlemleri ile İstanbul Adliyesi'ne getirildi.