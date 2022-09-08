Erdoğan: IŞİD'in üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakalandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in yöneticilerinden biri olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide konuşan Erdoğan, yakalanan IŞİD yöneticisinin Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki lideri Abdullah Kardaş’ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, yakalanan IŞİD yöneticisinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiğini ifade etti.