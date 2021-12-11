İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrenci evinde ölü bulundu

Olay saat 22.00'da Fatih Seyyid Ömer Mahallesi, Köprülüzade Sokak'ta bulunan evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi olan 32 yaşındaki Kemal Ahmedenov'a arkadaşları ulaşamadı.

Bunun üzerine Kemal Ahmedenov'un evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocamustafapaşa itfaiye amirliğinden gelen ekipler, kapıyı açtıklarında Ahmedenov'un yerde hareketsiz vaziyette yattığını gördü.

İnceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının gerçekleştirdiği kontrollerin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)