İstanbul'da valilikten 'dolandırıcılık' açıklaması

İİstanbul Valiliği, yurttaşların, Valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde kendisini Valilik çalışanı, kaymakam ve benzeri unvanlar kullanarak tanıtan kişi veya kişilerce yurttaşlardan çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizin hiçbir mensubu, herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunamaz. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetlerini suistimal ederek menfaat temini amacını taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz."