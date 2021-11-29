İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'dan uyarı: Dikkatli olalım!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgar hakkında vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle oldu:

Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım.