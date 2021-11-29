İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgar hakkında vatandaşları uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle oldu:
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
Dış Haberler
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'dan uyarı: Dikkatli olalım!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Haber Merkezi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgar hakkında vatandaşları uyardı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle oldu: