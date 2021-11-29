İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'dan uyarı: Dikkatli olalım!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgar hakkında vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı şöyle oldu:

Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım.