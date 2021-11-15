İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Pudra şekeriyle gizlenmiş

İstanbul’da düzenlenen narkotik operasyonlarında 130 bine yakın uyuşturucu hap ile 9 kilonun üzerinde kokain, 2 kilo civarında metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

İHA'nın haberine göre bir kargo firmasının Şişli’deki şubesinde ele geçirilen metamfetaminlerinse lokum kutusuna pudra şekeriyle gizlendiği belirlendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında Bahçelievler ve Şişli’de düzenlediği operasyonlar sonucu 2 kişi gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 128 bin 960 adet extacy hap, 9 kilo 172 gram kokain, 1 kilo 960 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı sanılan 6 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 16 fişeğin ele geçirildiği aktarıldı.

Uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasının Şişli’deki şubesinde ele geçirilen metamfetaminlerin lokum kutusuna pudra şekeriyle gizlendiği belirlenirken, haplarınsa bir evin yatak odasındaki bazalara paketler halinde saklanmış halde bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.