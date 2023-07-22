İstanbul'da ulaşıma zam yolda: 'Bakanlık İBB'nin talebini fazla buldu'

Akaryakıta gelen üst üste zamların ardından Ankara başta olmak üzere birçok belediye toplu ulaşıma zam yaptı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57'lik zam yapılması önerildi. 27 Temmuz’da toplanması beklenen UKOME'de ulaşıma yapılan zam oranı belli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÖTV ve KDV'deki artışa işaret ederek İstanbul'da toplu taşıma fiyatları için zam sinyali verdi. İmamoğlu 'Bu maliyetlerle toplu taşıma fiyatları değişecektir' dedi.

Halk TV’den Ali Macit’in haberine göre, UKOME’nin alt komisyonu toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57’lik zam talep etti.

Eyüp Aksu: Yüzde 100 zam olsun

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, üst üste gelen zamların ardından, hizmet veremeyecek duruma geldiklerini savunarak, taksi tarifesinde yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

İBB’nin teklifi yüzde 57

İBB’nin talebine göre, aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15,5 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,5 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 62 TL olmasını bekleniyordu.

Bakanlık çok fazla buldu

Ancak komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB’nin yüzde 57’lik teklifini fazla buldu. Bu durumda UKOME’de yüzde 57’lik zam teklif edilirse, kabul edilemeyebilir. Eğer teklif kabul edilmezse UKOME, olağanüstü olarak toplanır ve daha az bir zam yapılabilir.