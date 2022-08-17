İstanbul'da tüp bebek merkezindeki skandal ihbarla ortaya çıktı

3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) gelen ihbara göre 18 yaş altı veya üstü kişilerin "taşıyıcı anne" olarak kullanıldığı iddia edildi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ihbarda, şöyle denildi:

"İstanbul Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kızlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor. Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var. Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar. Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki bir kahveciye kargolatarak buradan aldırıyorlar. Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip oradaki aileye veriyorlar."

İnceleme başlatıldı

Konuyla ilgili inceleme başlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaştı.

İddialara göre sürece katılmaya ikna edilenlerle Üsküdar'daki bir kafede buluşuluyordu. Ardından Beşiktaş Etiler'deki tüp bebek merkezine götürülen kişiler sağlık çalışanı bir kişi tarafından hazırlanan evraklarla taşıyıcı anne olarak yurtdışına gönderiliyordu.

Yurtdışında bağlantıları olan şahıslar tarafından karşılananların çocukları aileye teslim ettikten sonra geri geldikleri ileri sürüldü.

Sağlık çalışanı değilmiş

Sağlık Bakanlığı tarafından ihbar sonrası olayla ilgili müfettişler inceleme başlattı. İncelemelerde, kız çocuklarının iletişim kurduğu şahsın kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsın sağlık çalışanı olmadığı belirlendi. Sağlık Bakanlığınca söz konusu iddiaların uluslararası organize ve kamu sağlığını tehdit eder nitelikte olduğu gerekçesiyle durumun adli soruşturma gerektiği belirlenerek 1 Ekim'de ihbarda bulunuldu.

İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.