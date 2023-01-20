İstanbul'da trafik yüzde 87 oldu

İstanbul'da, sömestir tatilinin başlaması ve sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk arttı. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Küçükçekmece'den başlayan yoğunluk, Büyükçekmece'ye kadar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre saat 19.07 itibarıyla yüzde 87 olarak ölçüldü.

Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe Köprüsü'ne kadar devam ederken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu Ümraniye'de Ataşehir'den Ankara yönünde, Şile Yolu'nda ise Tepeüstü'nde yoğunluk yaşanıyor.

Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle trafikteki yoğunluğun kent çıkışlarında arttığı görülüyor.

Avrupa yakası

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'den Esenyurt gişelere kadar görülen yoğunluğun Edirne istikametinde arttığı gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Mecidiyeköy'de oluşan çift yönlü yoğunluk, Beşiktaş ile Karaköy arasında da devam ediyor.

Sahil Yolu'nda Bakırköy'den Florya istikameti ile Basın Ekspres'te de trafik yoğun.

Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.