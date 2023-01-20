İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30'a düştü

Marmara Bölgesi'nde 2022 yılında yağışlar normaline göre azalma gösterdi. 2022 yılının 12 ayının sadece 3 ayında yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara Bölgesi'nde şubat ayında yağışlar normale göre yüzde 60, haziranda yüzde 18, ağustosta yüzde 100 artarken, ocakta yüzde 25, martta yüzde 44, nisanda yüzde 4, mayısta yüzde 61, temmuzda yüzde 25, eylülde yüzde 40, ekimde yüzde 71, kasımda yüzde 45, aralıkta yüzde 44 azaldı.

Söz konusu durum İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarına yansıdı.

Su seviyesi yüzde 4,39'a düşen baraj var

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; 19 Ocak tarihi baz alındığında kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 30,55 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 27,06, Terkos'ta yüzde 36,66, Sazlıdere'de yüzde 36,23, Alibey'de yüzde 16,72, Büyükçekmece'de yüzde 33,47, Ömerli'de yüzde 34,19, Darlık'ta yüzde 27,91, Elmalı'da yüzde 27,5, Pabuçdere'de yüzde 4,39 ve Kazandere'de yüzde 4,7 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı 19 Ocak baz alındığında 2013'de yüzde 70,12, 2014'de yüzde 33,39, 2015'te yüzde 84,5, 2016'da yüzde 71,68, 2017'de yüzde 79,73, 2018'de yüzde 68,57, 2019'da yüzde 90,98, 2020'de yüzde 53,15, 2021'de yüzde 30,52, 2022'de yüzde 52,53, bu yıl ise yüzde 30,55 seviyeleri görüldü. (AA)