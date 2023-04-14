Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibariyle yüzde 71’e yükseldiği görüldü.
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71’e çıktı
İstanbul'da bazı yollarda trafik akışı durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 16.55 itibariyle yüzde 71’e çıktı.
Haber Merkezi
Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı’yla birleşmesi nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibariyle yüzde 71’e yükseldiği görüldü.