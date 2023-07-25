İstanbul'da toplu ulaşıma zam için toplanılacak: Yüzde 57 zam gündemde

Perşembe günü yapılacak olan İBB UKOME toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 57 oranında zam yapılması teklifinin değerlendirileceği öğrenildi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi. (AA)

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