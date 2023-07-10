İstanbul'da taksimetre oyunu: Tarife aplikasyonla deliniyor

İstanbul'da yolcu ve mesafe seçtikleri gerekçesiyle sıkça şikayet konusu olan taksiciler, bir süredir kullanılan aplikasyon nedeniyle ücreti de belirledikleri eleştirilerine hedef oluyor.

Hızlı taksi bulmak isteyenlerin tercih ettiği uygulamalardan olan "inDrive" ücreti taksimetre üzerinden otomatik hesaplıyor ancak uygulamayı kullanan bazı taksiciler bu rakamın çok üzerinde teklif sunuyor.

Uygulamayı deneyimleyen Anadolu Ajansı ekibi Çağlayan'dan Ümraniye'ye gitmek için istek yaptı.

Uygulama, gidilecek mesafeyi 220 lira olarak hesapladı. Kısa süre içinde taksicilerden 286, 300 ve 320 liralık üç ayrı teklif ulaştı.

Sohbet kısmından makbuz kesme şartını kabul eden ilk sürücü, 8 dakika içinde belirtilen noktaya geldi.

Konunun uzmanları, henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yetkili kurumların lisans vermediği öğrenilen uygulama üzerinden yapılan pazarlığın yasal olmadığını ifade ediyor.

Yurttaşlar halihazırda yüksek olan yolculuk ücretini daha da yükselttiği gerekçesiyle uygulamayı eleştiriyor.