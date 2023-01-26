İstanbul'da taksilerde yolcu seçmeyi engellemek için 'tepe lambası' uygulaması geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME Ocak ayı toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi kabul edildi.

Buna göre üç ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak.

Lambalarda araçta yolcu varsa “DOLU”, yolcu yoksa “BOŞ”, yolcu almaya gidiyor ise “REZERVE” yazısı yazacak.

Böylece, uygulama sonucunda taksilerde yolcu seçme, yolcu almama gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Taksimetre ile bağlantılı olacak akıllı tepe lambasında şoförün panik butonuna basması durumunda taksinin kolluk kuvvetleri tarafından görülebilmesi adına tepe lambasında S.O.S ifadesi yer alacak.