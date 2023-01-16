İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da 2 bin 125 yeni taksi dolaşıma girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 2 bin 125 yeni taksinin dolaşıma girdiğini bildirdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ''Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Yeni 2 bin 125 taksi hizmette. Daha çok taksi ve daha kaliteli hizmet için mücadeleye devam edeceğiz.pic.twitter.com/MhTkOTqEtq — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 16, 2023

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) geçen kasım ayı toplantısında 2 bin 125 yeni taksi teklifi kabul edilmişti.

Kent genelinde bin 803 minibüs 322 dolmuş taksiye dönüştürüldü.