İstanbul'da taksici unuttuğu telefonu için turistten 100 dolar istedi

Rusya’dan İstanbul’a gelerek havalimanında uygulamadan çağırdığı taksiye binen iki turist, Galata’da kalacakları otele geldi. Araçtan inerek otele giren turistlerden biri telefonunu takside unuttuğunu fark etti. Otel yetkililerinin yardımıyla ulaşılarak Rus kızın mesaj attığı taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istedi.

Yaşadığı olayı anlatan Veronika Makhno, “Adım Veronika, 9 Ocak tarihinde İstanbul’a geldim. Uygulama üzerinden taksi çağırdım. Taksiye bindim. Maalesef cep telefonumu araçta unuttum. Şoförle telefonda görüşüldü. O, telefonumu geri vermesi için 100 dolar istedi. Başka çözüm yollarını da kabul etmedi. 2 gün geçti ve şoförle irtibat kuramıyoruz. Telefonum hala yok” diyerek yardım istedi.

Yaşananlar karşısında çaresiz kalan otel yetkilileri, Rus kadının 15 Ocak tarihinde otel konaklaması bittiği için gitmek zorunda olduğunu ve turistik gezileri süresince mega kentin tarihi yerlerini fotoğraflama yapamadığı içim mağdur olduğunu söyledi. Öte yandan emniyete ulaşarak olayı anlatan otel sahibi numarasını aktardığı taksicinin, polis tarafından telefon üzerinden arandığı ancak çağrılara cevap vermediği bilgisine ulaşıldı.