AKP iki kenti daha kaybediyor: Anket sonucu açıklandı

ORC Araştırma, Ocak 2023'te gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma Mersin ve Hatay'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak AKP'nin 2018 seçimlerinde birinci parti olduğu iki ilin sonuçları paylaşıldı.

Mersin

ORC'nin paylaştığı anket sonuçlarına göre Mersin'de CHP, yüzde 29,7 oy oranıyla birinci parti konumuna ulaştı.

Ankette dikkat çeken sonuçlardan biri de AKP'nin yüzde 23,1 oy oranında kalması oldu.

Ankette İYİP yüzde 21,5 ile üçüncü parti olurken, HDP yüzde 13,2 ile dördüncü parti oldu. MHP'nin ise yüzde 8'de kaldığı görüldü.

Ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 31,8'de kalırken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 51,2'ye ulaşıyor.

Mersin'de 2018 seçimlerinde yüzde 28,6 oy ile AKP birinci parti iken MHP'nin oy oranı ise yüzde 12,8 olarak ölçülmüştü.

2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,4 iken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41'de kalmıştı.

Hatay

Ankette ikinci olarak Hatay'da son durum araştırıldı. Araştırma sonucuna göre Hatay'da CHP yüzde 32 ile birinci parti konumuna ulaştı. AKP'nin oy oranı ise yüzde 30 olarak ölçüldü.

Ankette İYİP yüzde 14,7 ile üçüncü parti olurken, HDP'nin oy oranı yüzde 9,8 olarak ölçüldü.

Ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,6'da kalırken Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 44,7'ye ulaştı.

Hatay'da 2018 seçimlerinde AKP yüzde 36,2 oy ile birinci parti iken CHP'nin oy oranı yüzde 30,6'da kalmıştı.

Cumhur İttifakı'nın 2018'de Hatay'ın yüzde 50,6'sının oyunu aldığı görülürken, Millet İttifakı'nın 2018'de oy oranı yüzde 38 olarak belirlenmişti.