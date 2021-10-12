İstanbul'da taksi ata çarptı

Kaza, Eyüpsultan, D-020 Karayolunda saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alarak hareket eden taksinin sürücüsü Şevket Demirbozan, Göktürk mevkiine geldiği esnada yola çıkan ata çarptı.

Kazada at ölürken, sürücü Demirbozan ve yolcu hafif şekilde yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza yapan taksi sürücüsü Şevket Demirbozan, "At bir anda arabanın önüne fırladı. Atı arabanın önünde gördüm. Müşteri de vardı araçta, ambulans ile hastaneye gitti. Yabancı uyruklu, herhangi bir şeyi yok. Sadece başında bir kanaması var" dedi.