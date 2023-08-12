İstanbul’da tadilat yapılan binada çökme: 1 ağır yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı ahşap binada meydana gelen kısmi çökmede göçük altında kalan stajyer mimar Atilla Aydın ağır yaralı olarak göçükten çıkarıldı.

Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı ahşap binanın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

22 yaşındaki stajyer mimar ağır yaralandı

Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın'ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı.

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü.

Ekiplerin, göçük altında kalan başka biri olup olmadığına dair arama çalışması sürüyor. (AA)