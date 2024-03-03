İstanbul'da suç örgütü liderinin dayısının 'hayır yemeği'ne silahlı saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının düzenlediği "hayır yemeği"ne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre; Dün, Gazi Mahallesi'ne bağlı 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek “hayır yemeği” verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredekiler, ateş eden saldırganlara müdahale etti.

Saldırıda yemeğe katılanlardan yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, saldırganlardan birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer şüpheliye ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı.

Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı. Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi.