İstanbul'da Solcu Liseliler bildirisine engelleme girişimi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan İkinci Mehmet Anadolu Lisesi’nin önünde "Küçük bir azınlığın yaşamımızdan çaldıklarını almaya geliyoruz!" başlıklı bildiri dağıtan Solcu Liseliler, engelleme girişimiyle karşılaştı.

“Solcu Liseliler’e katıl” içerikli bildiriyi dağıtmak isteyen gençlere, lisede görev yapmakta olan polis ve okul müdürü tarafından “Burada siyasi çalışma yapılamaz" denilerek engelleme girişiminde bulunuldu. Solcu Liseliler'in bildirisini alan öğrencilere ise okul yönetimi tarafından “Bunlarla okula giremezsiniz” denildi.

Söz konusu hukuksuz uygulamaya tepki gösteren Solcu Liseler, kendi geleceklerini ellerine almaları gerektiğinin farkında olan liselilerin, Solcu Liseliler’e katıldığını bildirdi. Solcu Liseliler, engelleme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.