İstanbul'da 'sır' gibi kazı: Polis ekipleri ve helikopter destekli çalışma

Büyükçekmece'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle yapılan aramaya ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Haber Merkezi

İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi. Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi.

Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.