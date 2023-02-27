İstanbul'da şimdiden yıkılması gereken yerleri açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'daki olası bir depremde 13 bin yapının hemen çökeceğini belirtti.

Ercan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda tüm dünya ortalaması alınırsa, yıllık kişi başına düşen gelirin 11 bin 300 dolar olmasına karşın Türkiye’de 7 bin 500 dolar olduğunu belirterek "Demek ki, yoksullukta Türkiye, dünya ortalamasının altındadır. Tüm dünyaya göre M5,6’dan küçük depremler yıkıcı olmazken, Türkiye’de depremin yıkıcılık eşik değeri M5,5’dur" ifadelerini kullandı.

Ercan, İstanbul depreminde neler yaşanabileceğine ilişkin ise şu paylaşımlarda bulundu:

"Kıran yönetimine göre, İstanbul’da 1 milyon 200 bin yapı var. Depremde yolların %30’ı kapanacak. 200 bin yapı ağır, orta hasarlı olacak. 460 bin içme suyu borusunda patlak olacak. 90 bin yapı depreme çok duyarlı. 13 bin yapı hemen göçecek.

Tasarım depremi olan M7,5’da, Beşiktaş Ihlamurdere ile Ortaköy Dereboyu’nun ayakta kalması şaşırtır. Şimdiden buradaki yapılar yıkılmalı. Yoksa göçüntülere bile ulaşmak güç olur.

1045 yerde kanalizasyon içme suyuna karışacak. İstanbul’daki toplanma alanlarında WC yok.Konteyner yok, kurtarma sandıkları yok. Yalnızca boş bir alan. Peki! Deprem olsa orayı nasıl kullanacaksın?"