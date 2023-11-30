İstanbul'da şiddetli yağış hasara yol açtı: Sultanahmet'te tarihi bina çöktü

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, kentin bazı noktalarında hasara neden oldu.

AA'nın aktardığına göre, Eyüpsultan Dolapdere Mahallesi Gamze Sokağı'nda meydana gelen toprak kayması sırasında bir evin duvarı yıkıldı. Toprak, evin banyo ve mutfak kısmını yıkarak içeriye doldu.

Sultanahmet'te bulunan Binbindirek Mahallesi Peykhane Sokağı'ndaki tarihi bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın etrafında önlem aldı.

Esenyurt Devlet Hastanesi mevkisi Doğal Gaz Durağı'nın bulunduğu cadde, suyla doldu. Araçların yolda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Mehterçeşme Mahallesi'ndeki bahçeleri yağmur suyu bastı, Evren Oto Sanayi Sitesi yakınındaki su birikintisi sürücülere zor anlar yaşadı.

Kıraç Dereyolu'nda suyla kaplanan yolda araç kullanımını zorlaştırırken Avcılar Fabrikalar Yolu'nda bazı araçlar mahsur kaldı.

Ümraniye Kavaklıdere Caddesi'ndeki rögarlardan taşan su nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bazı dükkanları su bastı.