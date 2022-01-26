İstanbul'da şehirlerarası yolcu otobüsü seferleri normale döndü

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirilen şehirlerarası otobüs seferleri saat 09.00’dan itibaren yeniden başladı.
Günlerdir yolların kapalı olması nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bekleyişi seferlerin başlamasıyla sona erdi.
'İki gündür yolların açılmasını bekliyoruz'
İki gündür yolların açılmasını beklediğini söyleyen İrem Aslan, “Ankara’ya gidecektim. Evde kaldım, bekledim yolların açılmasını. Bugün saat 09.00 itibarıyla açılmış, bekliyoruz” dedi.
Otobüs şoförü Necati Özdemir ise, “3 gündür buradayım, bekliyorum. 18 saat mahsur kaldım” şeklinde konuştu. (İHA)