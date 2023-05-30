İstanbul'da 'seçimde provokatif paylaşım' yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içerdiği iddia edilen paylaşımlarla ilgili soruşturması kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın soruşturma açması üzerine çalışma başlattı.

Tespiti yapılan 5 hesaptan 2'sinin kullanıcısının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, A.A. ve H.D'yi gözaltına aldı.

İncelemeye alınan diğer hesaplardan 2'sinin kullanıcısının il dışında, birisinin ise yurt dışında yaşadığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. buradaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. (AA)