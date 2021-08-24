İstanbul'da sanayi sitesinde bir bina çöktü

İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden de çöken binayla ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, "Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.