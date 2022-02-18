İstanbul'da 'sahte dolar' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaklaşık 1 yıl önce İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma' ve 'parada sahtecilik' suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul merkezli 19 ilde (Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak) 83 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 50 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucunda, basım ve kesim işleri tamamlanan 5 bin 500 dolar, kesim işlemi tamamlanmamış piyasaya sürmeye hazır, sahte 100’lük banknotlar halinde toplam 55 bin dolar ele geçirildi. (ANKA)