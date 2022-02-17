İçişleri Bakanlığı'ndan 'aranan şahıslar' operasyonu: 2 bin 398 yakalama

İçişleri Bakanlığı 'aranan şahıslar' ismiyle bir operasyon gerçekleştirdiğini açıklayarak 2 bin 398 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Yapılan uygulamalarda 6 bin 944 ekip, 21 bin 856 personel görev almış, 2 bin 676 ikamette arama yapılmıştır. Aranan şahıslar uygulaması sonucunda 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan bin 549 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 242 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 32 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs olmak üzere bin 931’i hükümlü, 467’si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2 bin 398 şahıs yakalanmıştır” denildi.

İHA'da yer alan habere göre açıklama şöyle:

"Yakalanan arasında adam öldürme suçundan 11, hırsızlık suçundan 302, yaralama suçundan 282, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 29, dolandırıcılık suçundan 135, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 98, 'FETÖ/PDY' örgütüne üye olmak suçundan 4, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 38 kişinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca 2’si çocuk olmak üzere 9 kayıp şahıs bulunduğu ifade edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 7 adet av tüfeği, 6 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 284 adet mermi, 2 bin 960 gram esrar, 47 gram eroin, 7 gram bonzai ve 3 bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi."