İstanbul'da sağlık çalışanlarına saldırı: 4 gözaltı

İstanbul’da, hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne süren hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken saldırı sonrası hastane içinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08:00 sıralarında Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yaşandı. Edinilen bilgilere göre; M.A. isimli bir kişi, acil servise girerek kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi. İğneyi çıkarılırken canının yandığını öne süren M.A., hemşire ile tartışmaya başladı. M.A. hemşireye elini kaldırınca hastane çalışanları olay müdahale etti. Bu sırada M.A. ve yakınları L.K., S.G. ve A.P. sağlık çalışanlarını darp ederek acil girişinde bulunan camı kırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri geldi.

Olaydan hemen sonra 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve “görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi. (ANKA)