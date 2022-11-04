İstanbul'da sağlık çalışanlarına saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de sağlık ocağındaki doktor ve hemşireye saldıran Hikmet Hakan Güneş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün sabah İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ne giden Hikmet Hakan Güneş, önüne başka bir kişinin geçtiğini iddia ederek doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Güneş, doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kırarken diğer doktor Melda Parmaksız'a da hakaret etti. Güneş'in hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdüğü belirtildi.

Yaşanan şiddet olayının ardından gözaltına alınan Hikmet Hakan Güneş emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Güneş, "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan tutuklandı. (AA)