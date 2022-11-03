İstanbul'da sağlık çalışanlarına saldırı: Doktorun parmağını kırdı

Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ne sabah saatlerinde gelen Hikmet Hakan Güneş, iddiaya göre başka bir kişinin önüne geçtiğini ileri sürerek doktorlarla tartıştı.

Tartışma sırasında doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kıran Güneş, doktor Melda Parmaksız'a da hakaret etti. Güneş, daha sonra hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdü. Doktorlar ve hemşire emniyete giderek, şüpheli Hikmet Hakan Güneş hakkında şikayetçi oldu.

Doktorların ve hemşirenin ifadesini alan polis ekipleri, konu hakkında çalışma başlattı. AA muhabirine olayı anlatan doktor Bilgehan Yüksel, saat 9.30 sıralarında kendilerinde kayıtlı olmayan bir hastanın sağlık ocağına geldiğini belirterek, "Aile hekimliklerinde her hasta kendi bulunduğu hekimliğe gitmek durumundadır. Bir hastamız geliyor, burada görülen cihazdan sıra alıyor. Sıra alınca, bizim hastamız olunca bir sıra öne çıkıyor. Olayı yapan kişi sinirleniyor ve o hasta çıktıktan sonra içeri giriyor. Burada bulunan doktor hanıma bağırmaya ve hakaretvari konuşmaya başlıyor." diye konuştu.

Yüksel, o sırada diğer hocalarla yan odada bulunduğunu, sesler üzerine olaya bakmaya geldiklerini söyledi. Kendilerini gördüğünde şüphelinin daha da sinirlendiğini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Sinirleri artık kontrol edilemez hale geldi. Bana saldırdı, Boğazımdan tutarak sıktı. Sonra elimi tutup kıvırdı, kolumu sıktı. Ondan sonra biz kendisine çıkması gerektiğini söyledik. Kendisini buraya kayıtlı olmadığını söyledik. İyice sinirlendi. Yani biz hastaya, 'Bu şeyleri büyüteceğine şimdiye kadar işin çoktan biterdi' dedik Daha da sinirlendi. Daha sonra hemşire hanımı itti ve hemşire hanım yere düştü. Daha sonra polisleri aradık."

Polis geldiğinde şüphelinin gittiğini aktaran Yüksel, arkadaşıyla darp raporu almaya gittiğinde parmağının kırılmış olduğunu öğrendiğini aktardı. Yüksel, daha sonra karakola giderek, şüpheli hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi. Doktor Melda Parmaksız da ilk önce kayıtlı hastasını içeri aldığını, bunun üzerine hastanın kendisine bağırarak hakaret ettiğini dile getirdi. Daha sonra doktor arkadaşlarının gelmesiyle tartışmanın devam ettiğini aktaran Parmaksız, hastanın, doktor arkadaşını darbettiğini ifade etti. Parmaksız, hastayı dışarı çıkarmaya çalıştıklarında hastanın kendilerini tehdit ettiğini sözlerine ekledi. (AA)