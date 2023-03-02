İstanbul'da riskli binalarda yıkım başladı: İmamoğlu 'Rant değil, güçlendirme şantiyesi' dedi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Rasimpaşa Mahallesi’nde bulunan 1972 yılında yapılan Nurcan Apartmanı’nın yıkımı bugün gerçekleşti. Hayrullah Efendi Sokak’ta bulunan bina risk taşıyan bir bina olduğu için İBB’nin iştiraki olan KİPTAŞ’ın İstanbul İMAR A.Ş. ve BİMTAŞ tarafından yürütülen “İstanbul yenileniyor” projesi kapsamında yıkıldı.

Yıkım işlemine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt katıldı. 1972 yapımı 4 katlı olan binanın yıkımına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama da gerçekleştirdi. Yapılan yıkım, deprem çalışmalarını "basılan bir başlangıç düğmesi" olarak nitelendirildi. Farklı projeler kapsamında olsa da İBB’nin çalışmalarının deprem sürecine yönelik olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “Benim aslında bugün sahada 4 ziyaretim belki farklı projeler için ama hepsi depremle mücadelenin bir parçası. Çokça tartışılan ‘deprem ile ilgili ne yapıyorsunuz’ meselesinde aslında bizim gündemimizin büyük bir kısmı bu” dedi.

'En riskli alanlardan biri'

İmamoğlu, Kadıköy’ün Rasimpaşa Mahallesi'ni ‘en riskli alanlardan biri’ olarak nitelendirdi. Sebebini şöyle açıkladı:

"Burada bina yaşları, bırakın yanlış-eksik imalatı, ömrünü tamamlamaya yakın çokça yapı var. Bu tür yerlerde etkin oluyoruz. Sebebi şu; uzlaşamıyor insanlar. Güven duyamıyorlar, bazen yüklenicilere inanmıyorlar. Burada KİPTAŞ’ın güveninin, güvencesinin gücünü hissettirdiği alanlara giriyoruz. Aldığımız kararla geçen yıldan beri düğmeye bastığımız ve ‘İstanbul Yenileniyor’ diyerek ortaya koyduğumuz bir karakter. Burada aslında bir simge olmak istiyoruz."

İBB’nin hazırladığı ‘Kadıköy Olası Deprem Kayıp Tahmin Kitapçığı’ çalışmasına göre Rasimpaşa Mahallesi’nde 18 çok ağır hasarlı, 42 ağır hasarlı, 189 orta hasarlı, 518 hafif hasarlı bina bulunuyor. Yine aynı kitapçığa göre Rasimpaşa, Kadıköy'de can kaybını beklentisinin en yüksek olduğu 4. mahalle. 7.5 büyüklüğünde bir deprem için kurgulanan senaryoda yapılan çalışmalar sonucu tam 617 geçici barınma ihtiyacı duyacak hane var.

'Çok hızlı hareket edeceğiz'

1-1.5 ay içerisinde 2 bin 300 yapıya çıkma hedefleri olduğunu dile getiren İBB Başkanı iktidara da eleştirilerde bulunarak, “3-3,5 yılda ortaya koyduğumuz bu kabiliyet her ne kadar geçtiğimiz 20 yılda dahi bu kadar yapı yıkılmamıştı” dedi. Bütünlükçü bir şekilde ele alınması gereken bir mesele olduğu vurgusunu yineledi ve bu işlemlerin sağlıklı yürüyebilmesi için kurumların temas içerisinde olması gerektiğini söyledi. Hedefledikleri 2 bin 300 bağımsız bölümün en az 10 bin insan hayatı demek olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Neler yaşadığımızı 10 ilimizde gördük, bunu engelleyebiliriz. Bu hamleleri çok önemli buluyorum. Yapılarının hızlı tarama konusunda çok hızlı hareket edeceğiz, ekiplerimizi arttırıyoruz. İstanbul’un sektörlerini de harekete geçiriyoruz” dedi.

‘İstanbul rant değil, güçlendirme şantiyesi olur’

Aynı zamanda çağrıda da bulunan İBB Başkanı şunları söyledi:

“Bunun çok bütünlükçü ele alınması için, bir masada güçlü bir yapıyla bu işi sürdürmemiz gerekir. Bu konulara tam 19 kurum muhatap. Herkes bir tarafından çekiştirir ve başka algılarla yönetirse bu süreç gerçekten başarıya erişmez. Yapı sektörünün, finans sektörünün, ilçe belediyelerinin, İBB’nin ana motivasyonu bu olduğu taktirde İstanbul bir anda evet şantiyeye döner ama bu bir rant şantiyesi olmaz, İstanbul’un güçlenme şantiyesi olur. Bundan da herkes memnuniyet duyar. Sağlıklı tedbirlerle, insanlara prensipler sağlıklı aktarıldığında bu işin mümkün olduğunu biliyoruz, başarabiliriz.”

Bakan Kurum'a yanıt: '20 senedir taşıdığınız bir tane mahalle gösterin'

İmamoğlu'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İstanbul'da riskli olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin konutun şehrin iki yakasında belirlenen rezerv alanlarına taşınacağına yönelik açıklaması da gazeteciler tarafından soruldu. “Bu bir seçim vaadi dili” diyerek eleştiren İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Ben bu süreçte depremle ilgili meseleleri konuşurken insanların bir seçim vaadi diline dönüştürmemesini özellikle aktardım. Şimdi bu bir seçim vaadi dili. 1,5 milyon konutu hangi rezerv alanına taşıyacak haberiniz var mı? Yani 4,5 milyon insan. Ben nerede böyle bir rezerv alanı var bilmiyorum. Allah aşkına hangi semti hatta bırakın semti mahalleyi taşımışsınız siz bugün? 20 senedir taşıdığınız bir tane mahalle gösterin, bırakın bu lafları. Sayın Bakan deneyimli, teknik bir insan; bırakın 1,5 milyon bağımsız bölümü taşımayı 1.5 milyon eşyayı taşısın bakalım kaç seneden taşıyacak. Taşıdığı zaman diğer semtler ne olacak? İstanbul’a yeni bir 6 milyon taşımaktan mı bahsediyor? O kadar soru işareti var ki. Ben diyorum ki gelin bu konuları beraber konuşalım. Hangi masaya çağırılırsak biz koşa koşa gideriz. Bu işi seçim vaadinin ötesine taşıyalım. Akılcı açıklamalar yapalım. Bu işlere milletin karnı tok. Biz insanlarımızı kaybettik. O bölgeler dahil 20 küsür yıldır depremi konuşuyoruz buna rağmen bu trajik durumu yaşadık. Ders çıkaralım. Bir arada konuşalım, bir arada düşünelim. Söylediği sözlerden ben bir şey anlamadım.”