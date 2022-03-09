İstanbul'da polis bir araca ateş açtı: 2 yaralı

İstanbul’da 'dur' ihtarına uymadığı ve otomobille kaçmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişiden 2'si, polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Ümraniye’ye bağlı Esenşehir mahallesinde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cadde üzerinde kontrol yaptığı sırada bir aracı durdurmak istedi.

İddiaya göre; aracın sürücüsü, otomobili polislerin üzerine sürünce polis ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu otomobil içinde bulunan 21 yaşındaki Ç.T. sırtından, 23 yaşındaki D.Ç. ise bacağından yaralandı. Otomobilde bulunan 17 yaşındaki S.C.B. ise yara almadan kurtuldu. Yaralanan iki kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken bir kişide gözaltına alındı.

Kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü Ç.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken D.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin otomobilde yaptığı aramada bir kurusıkı silah, 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. İfadesine başvurulan D.Ç. ve S.C.B.’nin “Aranmamız olduğunu düşündüğümüz için kaçmaya çalıştık” dedikleri öğrenildi.

Yaralanan Ç.T.'nin uyuşturucu, yaralama, sahte para suçlarından 18 suç kaydı olduğu tespit edildi. (ANKA)