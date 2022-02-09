Polisin ateş açtığı araçtaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

İstanbul Yenibosna'da polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açtığı bir araçta bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul’da D-100 karayolunda ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan S.K. isimli araç sürücüsü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Ters yola giren ve silah kullandığı iddia edilen şüpheliyi, polisler ateş ederek durdurmaya çalıştı. Bakırköy’de lüks bir siteye girerek kaçmaya çalışan S.K. yakalanırken, polisler, otomobil içerisinde yaralı 15 yaşındaki Y.A. isimli kız çocuğuyla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Yaşanan kovalamaca MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin Yenibosna'da S.K. isimli sürücüye “Dur” ihtarında bulunduğu, sürücünün durmayarak yola devam etmesi üzerine ekiplerin aracın peşine düştüğü, kovalamaca sırasında, polisten kaçan sürücü S.K.'nin ters yola girdiği kaydedildi. Silah kullandığı ve tehlikeli hareketlerde bulunduğu ileri sürülen şüphelinin aracına polis ekiplerince ateş edildi.

Araçtaki çocuk yaşamını yitirdi

Devam eden takip Bakırköy'de lüks bir sitede son buldu. Araçtan inerek kaçan şüpheli S.K. yakaladı. Otomobile bakmaya giden ekip ise yaralı 15 yaşındaki Y.A. isimli kız çocuğu ile karşılaştı. Silahla vurulduğu anlaşılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Y.A. hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunduğu öne sürüldü. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken yakalanan S.K. emniyete götürüldü.

Öte yandan polisle şüpheli arasında yaşanan kovalamaca MOBESE kameralarına da yansıdı. Görüntülerde makas atarak tehlikeli şekilde ilerleyen aracın arkasında polis aracının takip ettiği görülüyor.

Valilikten açıklama

Olayla ilgili İstanbul Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik, sürücünün "elindeki silahı göstermesi üzerine" polislerin uyarı ateşi açtığını kaydederken Y.A.'nın yaşına dair bir açıklama yapmadı. Valilik açıklamasında aracın sürücüsü S.K.'nın hakkında 8 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakırköy ilçemizde bugün saat 15.10 sıralarında ekiplerimizce yapılan sabit uygulama noktasında durmayan 34 DVA … plakalı araca, sözlü ve megafonla 'DUR' ihtarında bulunulmuştur. Yapılan yoğun uyarı ve takibe rağmen E-5 Güney istikametinde makas atarak kaçan araç sürücüsünün, elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından, şahsı uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştır. Çevredeki araçlara çarparak duran araçtan yaya olarak kaçan S.K. isimli şahıs, ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan incelemede; ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A.'nın, ateşli silah mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandığının anlaşılmasıyla ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.K.'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralı Y.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

İHA: 2 polis tedbiren açığa alındı

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayda yer alan polislerden 2'sinin tedbiren açığa alınarak, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.