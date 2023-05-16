İstanbul'da oy dağılımı belli oldu: 1 milyondan fazla seçmen oy kullanmadı

İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

Tutanaklara göre 14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan 10 milyon 150 bin 710 oydan 4 milyon 928 bin 408'ni Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 738 bin 996'sını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan 457 bin 568, adaylıktan çekilen ancak pusulada adı yer alan Muharrem İnce de 25 bin 738 seçmenin oyunu aldı.

1 milyon seçmen oy kullanmadı

İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 367 bin 598 seçmenden 10 milyon 291 bin 303'ü sandığa gitti.

İtiraz üzerine geçerli sayılan 13 bin 301 oyla birlikte toplam 10 milyon 150 bin 710 oy geçerli olarak kayda geçti. Oyların 140 bin 593'ü ise geçersiz olarak bildirildi.