Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı.
Kazada şoför ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 10 yolcu yaralandı.
Kazanın nedeni henüz belirlenemedi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Gaziantep
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'da otobüs kazası: 2 ölü, 10 yaralı
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
Haber Merkezi
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı.
Kazada şoför ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 10 yolcu yaralandı.
Kazanın nedeni henüz belirlenemedi