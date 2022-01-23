İstanbul'da otobüs kazası: 2 ölü, 10 yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Haber Merkezi

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı.

Kazada şoför ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 10 yolcu yaralandı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi