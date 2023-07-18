İstanbul'da ortalama konut fiyatı 1 yılda 4 milyon liraya çıktı

Geçen yıl haziranda İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı 2,1 milyon lira iken, Haziran 2023’te 2 katına çıkarak 4 milyon liraya yaklaştı.

T24’te yer alan haberde, yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değerlemesinde sonuçlara ulaşan Endeksa’nın verileri paylaşıldı. Verilere göre Türkiye genelinde ise 2023 Haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatı ortalama 2 milyon 539 bin lira oldu. Türkiye genelinde 2022 Haziran ayında ise ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin lira olarak hesaplanmıştı.

İstanbul genelinde mayısta ise ortalama konut fiyatı 3 milyon 557 bin lira olarak ölçülmüştü. Buna göre sadece bir ayda 400 bin liranın üzerinde bir ortalama artış oldu. Türkiye geneli 2023 Mayıs ayında konut fiyat ortalaması ise 2 milyon 452 bin liraydı. Buna göre Türkiye genelinde de bir ayda konut fiyatlarında 100 bin liranın üzerinde yükselmiş oldu.