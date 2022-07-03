İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İstanbul’da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz’a kadar yasaklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaştığı valilik kararı şöyle: