İstanbul'da Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Çok sayıda yurttaş ve gazeteci gözaltına alındı

20. İstanbul LGBT Onur Yürüyüşü öncesi polis Cihangir ve Büyükparmakkapı Sokak'ta kafelerde oturanlara ve gazetecilere müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Onur Yürüyüşü'nün başlayacağı 17.00'den önce polis Cihangir’de kafelerde bulunan yurttaşları dışarı çıkardı. Polisin 13.30 itibariyle bölgedeki mekanları boşalttığı belirtildi.

Kaos GL'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre yurttaşlara, avukatlara ve gazetecilere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın da olduğu öğrenildi.

Gözaltıların ardından bir araya gelen LGBT'ler, polise "Aşk aşk hürriyet, uzak olsun nefret" ve "Polis defol, bu sokaklar bizim" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Polis müdahalesine karşın Onur Yürüyüşü için toplananlar, Cihangir'in ara sokaklarında yürüyüşlerini sürdürüyor.

Basın meslek örgütlerinden tepki

DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nü takip eden AFP muhabiri Bülent Kılıç gözaltına alındı, çok sayıda gazeteci darp edildi. Toplumsal eylemlerde yapılan tüm itirazlara rağmen polis basının görevini yapmasını engellemeyi işinin bir parçası olarak görüyor" denildi. Sendika İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslenerek, "Basın üzerindeki ablukayı kaldırın, gazetecilerin görüntü almasının engellenmesine son verin" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası sosyal medya hesabından "Geçen yıl boğazına basılarak gözaltına alınan üyemiz, AFP fotomuhabiri BülentKılıç bu yıl da meslektaşlarımıza yönelik polis şiddetine tepki gösterdiği için ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın size boyun eğmeyeceğiz. Arkadaşımızı serbest bırakın! #Pride2022" açıklamasını yaptı.

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