İstanbul'da Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: Çok sayıda yurttaş ve gazeteci gözaltına alındı

İstanbul'da Onur Yürüyüşü'nün başlayacağı 17.00'den önce polis Cihangir’de kafelerde bulunan yurttaşları dışarı çıkardı. Polisin 13.30 itibariyle bölgedeki mekanları boşalttığı belirtildi.

Kaos GL'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre yurttaşlara, avukatlara ve gazetecilere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Halk, polis şiddetini tencere tavayla protesto ediyor pic.twitter.com/9kLE6TRp9B — Kaos GL (@KaosGL) June 26, 2022

Gözaltına alınanlar arasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın da olduğu öğrenildi.

Gözaltıların ardından bir araya gelen LGBT'ler, polise "Aşk aşk hürriyet, uzak olsun nefret" ve "Polis defol, bu sokaklar bizim" sloganlarıyla tepki gösterdi.

Polis müdahalesine karşın Onur Yürüyüşü için toplananlar, Cihangir'in ara sokaklarında yürüyüşlerini sürdürüyor.

Basın meslek örgütlerinden tepki

DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nü takip eden AFP muhabiri Bülent Kılıç gözaltına alındı, çok sayıda gazeteci darp edildi. Toplumsal eylemlerde yapılan tüm itirazlara rağmen polis basının görevini yapmasını engellemeyi işinin bir parçası olarak görüyor" denildi. Sendika İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslenerek, "Basın üzerindeki ablukayı kaldırın, gazetecilerin görüntü almasının engellenmesine son verin" dedi.

Basın üzerindeki ablukayı kaldırın, gazetecilerin görüntü almasının engellenmesine son verin. İstanbul Valiliği @valilikistanbul ve Emniyetinin @istanbul_EGM bu suçtan vazgeçmesini istiyoruz. — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) June 26, 2022

Türkiye Gazeteciler Sendikası sosyal medya hesabından "Geçen yıl boğazına basılarak gözaltına alınan üyemiz, AFP fotomuhabiri BülentKılıç bu yıl da meslektaşlarımıza yönelik polis şiddetine tepki gösterdiği için ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın size boyun eğmeyeceğiz. Arkadaşımızı serbest bırakın! #Pride2022" açıklamasını yaptı.